Il Sole 24 Ore, Veronica Diquattro entra nel CdA (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Sole 24 ORE fa sapere che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha cooptato in qualità di Consigliere non esecutivo e non indipendente, Veronica Diquattro, in sostituzione di Marcella Panucci. Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio. Il nuovo amministratore resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, Veronica Diquattro non risulta detenere, alla data del 7 ottobre 2020, direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie e/o di categoria speciale della Società. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il24 ORE fa sapere che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha cooptato in qualità di Consigliere non esecutivo e non indipendente,, in sostituzione di Marcella Panucci. Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio. Il nuovo amministratore resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società,non risulta detenere, alla data del 7 ottobre 2020, direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie e/o di categoria speciale della Società.

sole24ore : #Coronavirus, la grande corsa alla cura con gli #anticorpi. Le aziende in campo. Su 24+, l'informazione premium del… - asmistaken : RT @ClodiaTaras: Il cielo lattiginoso, il sole che tramonta e l'aria melanconica delle cose che cambiano. Oggi, ore 18:30 mia ?? https://t.… - MarcoM17375606 : RT @Vulcanelios: Questi idraulici si fanno sempre più scaltri. Maxi-frode fiscale in Europa da 55 miliardi. Coinvolte banche e fondi d’inv… - Gnomo_Boleto : RT @sole24ore: L’uomo che aveva previsto il Covid: «La nuova minaccia è la resistenza antibiotica. L'intervista in esclusiva per gli abbona… - Karm3nB : RT @Nino55450072: Le Faq sole 24 ore ??????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Sole Ore Ferrero compra i biscotti inglesi Fox's - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Il Sole 24 Ore: Veronica Diquattro cooptata in cda

Veronica Diquattro ha ricoperto ruoli di primo piano in realtà all'avanguardia nel campo della comunicazione ed innovazione digitale e - si legge in una nota - è stata cooptata secondo le ordinarie pr ...

A Cuneo, viale Angeli aperto al traffico veicolare solo nelle ore di punta?

Sembra questa la linea dell'amministrazione. Riunione di Giunta, per la decisione finale. L'attuale ordinanza di pedonalizzazione scade domenica 11 ottobre ...

Veronica Diquattro ha ricoperto ruoli di primo piano in realtà all'avanguardia nel campo della comunicazione ed innovazione digitale e - si legge in una nota - è stata cooptata secondo le ordinarie pr ...Sembra questa la linea dell'amministrazione. Riunione di Giunta, per la decisione finale. L'attuale ordinanza di pedonalizzazione scade domenica 11 ottobre ...