Giro d'Italia, pazzesco Ganna! Tappa in fuga e vittoria (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ganna conquista la quinta Tappa del Giro d'Italia dopo una lunghissima fuga di quasi 180 chilometri. Almeida guida la generale. Nuova favolosa impresa di Filippo Ganna che conquista la quinta Tappa del Giro d'Italia che ha portato i ciclisti da Mileto a Camigliatello Silano lungo un percorso di 225 chilometri. Giro d'Italia, a Ganna la quinta Tappa Filippo Ganna conferma l'incredibile stato di forma lanciandosi in una fuga di 180 chilometri circa, sempre con una pedalata invidiabile. Tutta strategia, zero improvvisazione per i ciclista azzurro che ha preparato la Tappa nel migliore dei modi, ha letto bene la situazione e le evoluzioni della gara. Ganna fugge con un gruppetto composto da otto ciclisti ...

giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 4 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : ?? The last km effort of @Jonatha61330275 at the top of the Etna Climb at Giro d’Italia 2020, Stage 3! ?? L'ultimo c… - giroditalia : ??Fearless climbing. Fullest solo ride. #Giro d’Italia 2020 ??Scalare senza paura. Una vittoria in solitaria. #Giro… - citynowit : Ciclismo, epico Filippo Ganna nella tappa calabrese del Giro d'Italia 2020 - OA_Sport : Giro d’Italia 2020, tutte le classifiche dopo la 5a tappa: Almeida resta in rosa, Ganna si veste di azzurro -

