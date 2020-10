Esplode un focolaio in una classe: 19 studenti positivi, chiude la scuola (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È allarme rosso in una , un istituto d'istruzione superiore statale di , il liceo 'Maria Pia'. Sono 19 in tutto gli studenti risultati positivi al dopo che uno di loro era risultato contagiato nei ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È allarme rosso in una , un istituto d'istruzione superiore statale di , il liceo 'Maria Pia'. Sono 19 in tutto glirisultatial dopo che uno di loro era risultato contagiato nei ...

È allarme rosso in una scuola, un istituto d'istruzione superiore statale di Taranto, il liceo "Maria Pia". Sono 19 in tutto gli studenti risultati positivi al tampone ...

È allarme rosso in una scuola, un istituto d'istruzione superiore statale di Taranto, il liceo "Maria Pia". Sono 19 in tutto gli studenti risultati positivi al tampone ...