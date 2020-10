Conte: "Distanze anche in famiglia Più rigorosi per evitare chiusure" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) "Abbiamo introdotto una misura Più rigorosa e cioè le mascherine d'ora in poi dobbiamo portarle quando si esce di casa e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 7 ottobre 2020) "Abbiamo introdotto una misura; rigorosa e cioè le mascherine d'ora in poi dobbiamo portarle quando si esce di casa e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Conte: 'Distanze anche in famiglia. Mascherina se si ricevono ospiti' - _portamivia_ : E poi dovreste farlo anche per chi, come me, è da 8 mesi che per i contagi non può tornare in università, per chi h… - Affaritaliani : Conte: 'Distanze anche in famiglia Mascherina se si ricevono ospiti' - CarlaG13528731 : @Fabio64356227 @butac Che poi proprio Conte lo vedi sempre con la mascherina e tenere le distanze. - nikita82roma : @ErmannoKilgore @intuslegens @FmMosca Nel lazio c’è l’obbligo anche all’aperto a prescindere dalle distanze. O vale solo se non sei conte? -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Distanze Conte: "Distanze anche in famiglia. Mascherina se si ricevono ospiti" Affaritaliani.it Covid, Conte: «Curva sta salendo, rispettare la distanza anche in casa»

Dobbiamo essere più rigorosi per evitare altre misure restrittive - ha aggiunto Conte - L'unica eccezione sono le abitazioni private. Bisogna rispettare la distanza anche nelle abitazioni private».

Castagna, Bpm: l’80% dei clienti ha chiesto una moratoria

Il premier Conte critica la riforma del credito cooperativo voluto dall'allora governo Renzi nel 2016: si rischia un'eccessiva omologazione ...

Dobbiamo essere più rigorosi per evitare altre misure restrittive - ha aggiunto Conte - L'unica eccezione sono le abitazioni private. Bisogna rispettare la distanza anche nelle abitazioni private».Il premier Conte critica la riforma del credito cooperativo voluto dall'allora governo Renzi nel 2016: si rischia un'eccessiva omologazione ...