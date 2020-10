Xbox Series X si surriscalda troppo facilmente? Testimonianze contrastanti dalle recenti anteprime (Di martedì 6 ottobre 2020) Come saprete, Xbox Series X è finita in mano a giornalisti della stampa specializzata e influencer che hanno avuto modo di testare la console next-gen di Microsoft.Da queste anteprime sono emerse interessanti informazioni, ad esempio abbiamo scoperto che DOOM Eternal impiega solamente 5 secondi a caricarsi su Series X.In molti hanno elogiato la console, ma secondo alcuni Series X potrebbe avere qualche problema di surriscaldamento. Il canale Twitch francese lestream, ha parlato di una console silenziosa che tende a scaldarsi, mentre Jeff Bakkalar di Beastcast ha evidenziato il surriscaldamento dell'espansione esterna dell'SSD.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020) Come saprete,X è finita in mano a giornalisti della stampa specializzata e influencer che hanno avuto modo di testare la console next-gen di Microsoft.Da questesono emerse interessanti informazioni, ad esempio abbiamo scoperto che DOOM Eternal impiega solamente 5 secondi a caricarsi suX.In molti hanno elogiato la console, ma secondo alcuniX potrebbe avere qualche problema dimento. Il canale Twitch francese lestream, ha parlato di una console silenziosa che tende a scaldarsi, mentre Jeff Bakkalar di Beastcast ha evidenziato ilmento dell'espansione esterna dell'SSD.Leggi altro...

