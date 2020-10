Ultime Notizie Roma del 06-10-2020 ore 15:10 (Di martedì 6 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 6 ottobre al microfono Giuliano Ferrigno ministri che si terrà questa sera alle 20:30 dovrebbe A quanto si apprende approvare il decreto che proroga al 31 gennaio lo stato di emergenza Domani ci sarà l’incontro tra governo e regioni e solo dopo il nuovo dpcm con lastre per il contenimento del virus Contea ferma battaglia non è vinta attenzione massima e dove hanno invitato a provvedere affinché su tutto il territorio nazionale che ha introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto per l’intero arco della giornata è uno degli impegni da adottare chiesto al governo in una risoluzione della maggioranza la camera quell’altro della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 il terzo impegno e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 6 ottobre al microfono Giuliano Ferrigno ministri che si terrà questa sera alle 20:30 dovrebbe A quanto si apprende approvare il decreto che proroga al 31 gennaio lo stato di emergenza Domani ci sarà l’incontro tra governo e regioni e solo dopo il nuovo dpcm con lastre per il contenimento del virus Contea ferma battaglia non è vinta attenzione massima e dove hanno invitato a provvedere affinché su tutto il territorio nazionale che ha introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto per l’intero arco della giornata è uno degli impegni da adottare chiesto al governo in una risoluzione della maggioranza la camera quell’altro della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 il terzo impegno e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, Speranza sul nuovo Dpcm: “Mascherine obbligatorie anche all’aperto”. Ultime notizie Fanpage.it Il Nobel per la fisica a Penrose, e anche un po’ a Torino

Riceverà metà importo del premio per avere sviluppato la teoria dei buchi neri, l’altra metà a Genzel e a Ghez che hanno applicato i suoi calcoli all’oggetto super-massiccio nel centro della Via Latte ...

GUERRA ARMENIA-AZERBAIJAN/ Israele e Iran, le strane alleanze di due nemici “scomodi”

La guerra Armenia-Azerbaijan continua. A complicare il quadro due alleanze ingombranti: Israele con l'Azerbaijan, l'Iran con l'Armenia. Ecco perché ...

