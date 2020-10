Sinner-Nadal in streamin oggi 6 ottobre | orario d’inizio Roland Garros 2020

Leggi su sportface

(Di martedì 6 ottobre 2020) Jannike Rafaelsono opposti, martedì 6, ai quarti di finale del. Il talento azzurro ha sconfitto Alexander Zverev agli ottavi e ora affronta il più forte giocatore di sempre sulla terra rossa: i bookmakers parlano di quote piuttosto nette a favore del maiorchino, ma l’allievo di Piatti non vuole sfigurare al primo scontro diretto contro. La diretta televisiva verrà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, DAZN), mentre il liveg è disponibile su Eurosport Player e Sky Go. Il match è previsto come ultimo sul campo Philippe Chatrier, e avrà inizio intorno alle ore 20.