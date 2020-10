Salerno | minaccia la ex e la costringe a barricarsi in casa | arrestato stalker seriale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli Agenti della Polizia di Stato hannoV. S., cinquantenne salernitano della zona orientale, per il reato di stalking. L’uomo era stato il compagno di una quarantaquattrenne salernitana, fino a quando la donna aveva deciso di mettere fine al rapporto. Da allora, l’uomo non si era rassegnato alla decisione della ex compagna: gli Agenti della Sezione Volanti della Questura dilo hanno sorpreso sottodella donna mentre imprecava ed in strada urlava offese e minacce. Incurante della presenza dei poliziotti in uniforme, il cinquantenne ha continuato pubblicamente ad offendere ere l’ex compagna, intimandole di uscire dae scendere in strada. È stato necessario ...