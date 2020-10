Pescatori sequestrati in Libia, parla Kjaled Al-Mahjoub: 'Saranno giudicati dalla legge dello Stato libico' (Di martedì 6 ottobre 2020) 'I Pescatori italiani Saranno sottoposti a un procedimento da parte della Procura generale competente e Saranno giudicati secondo la legge dello Stato libico'. Queste le parole del generale Khaled al-... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Iitalianisottoposti a un procedimento da parte della Procura generale competente esecondo la'. Queste le parole del generale Khaled al-...

NicolaPorro : C’è una brutta storia di cui i giornali parlano poco: il #sequestro di 18 pescatori, 8 dei quali italiani, da parte… - FratellidItalia : ?? L'Italia non si ricatta. Liberate i nostri pescatori sequestrati in Libia - matteosalvinimi : Ho incontrato anche i parenti dei pescatori sequestrati in Libia: il governo si muova e li riporti a casa! ?? VIDEO… - hopeworldssun : RT @MarsellaLuca: Ho aderito all'appello dei consiglieri comunali che stanno richiedendo a gran voce la liberazione dei pescatori italiani… - TG24info : #Anagni – Accorato appello a favore dei pescatori italiani sequestrati dai militari libici -… -