Osorio | «Nuova tappa della mia carriera Grazie Parma per la fiducia»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Yordan, nuovo difensore del, ha espresso le prime parole da gialloblù attraverso Instagram Yordan, nuovo difensore del, ha espresso le prime parole da gialloblù attraverso Instagram. «Unanella mia vita eprofessionale inizia al, in Italia. Sono molto emozionato e felice, insieme alla mia famiglia, di raggiungere un club con così tanta storia e un campionato come la Serie A, dove sono passati molti dei migliori calciatoristoria. Un Paese anche con titoli mondiali e dove si vive il calcio con passione. Voglio ringraziare il Porto per il tempo che ho passato lì, in un club così grande che mi ha dato lezioni.al ...