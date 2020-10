Non siamo ancora fuori pericolo. Speranza: “Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza”. Per combattere il Covid mascherine, distanziamento e igiene restano armi fondamentali (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Italia è in una situazione migliore rispetto ad altri Paesi europei, ma non siamo ancora fuori pericolo e dunque non va abbassata la guardia. Per questo il Governo chiederà la proroga dello stato di emergenza e pensa di estendere l’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto. A fare il punto sull’emergenza Coronavirus è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso delle sue comunicazioni in Aula alla Camera. “Nel Dpcm che ci accingiamo ad adottare – ha annunciato l’esponente dell’Esecutivo – valutiamo l’estensione dell’obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto e diciamo con forza ai cittadini che dobbiamo fare uno sforzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Italia è in una situazione migliore rispetto ad altri Paesi europei, ma none dunque non va abbassata la guardia. Per questo il Governo chiederà la proroga dello stato di emergenza e pensa di estendere l’obbligo dell’usomascherina anche all’aperto. A fare il punto sull’emergenza Coronavirus è stato il ministroSalute Roberto, nel corso delle sue comunicazioni in Aula alla Camera. “Nel Dpcm che ci accingiamo ad adottare – ha annunciato l’esponente dell’Esecutivo – valutiamo l’estensione dell’obbligo di utilizzo delleanche all’aperto e diciamo con forza ai cittadini che dobbiamo fare uno sforzo ...

