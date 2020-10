Mattia Binotto: “Il circuito del Nürburgring è favorevole alla Ferrari” (Di martedì 6 ottobre 2020) Mattia Binotto – Photo Credit:F1OfficialTwitterAccountMattia Binotto, team principal della Ferrari, è ottimista riguardo al miglioramento delle prestazioni del suo team sul circuito del Nürburgring. Nuovi aggiornamenti sulla Ferrari In quella che può essere descritta solo come una stagione terribile, la caduta della Ferrari è stata evidenziata dal solo fatto che il team considerava un buon risultato il sesto posto di Charles Leclerc nel Gran Premio di Russia. Nonostante ciò, il team principal della Ferrari è fiducioso che le caratteristiche del circuito del Nürburgring giocheranno ai punti di forza della Ferrari. La Ferrari aggiungerà componenti aggiornati alla sua SF1000 per il Gran ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020)– Photo Credit:F1OfficialTwitterAccount, team principal della Ferrari, è ottimista riguardo al miglioramento delle prestazioni del suo team suldel Nürburgring. Nuovi aggiornamenti sulla Ferrari In quella che può essere descritta solo come una stagione terribile, la caduta della Ferrari è stata evidenziata dal solo fatto che il team considerava un buon risultato il sesto posto di Charles Leclerc nel Gran Premio di Russia. Nonostante ciò, il team principal della Ferrari è fiducioso che le caratteristiche deldel Nürburgring giocheranno ai punti di forza della Ferrari. La Ferrari aggiungerà componenti aggiornatisua SF1000 per il Gran ...

Con l'avvento della stagione 2021, e l'introduzione dei gettoni per lo sviluppo, Ferrari potrebbe risultare particolarmente limitata.

