"La differenza tra prudenza e terrore". Coronavirus, la lezione di Salvini a Conte: in che mani siamo (Di martedì 6 ottobre 2020) E ora, che si fa? Con la seconda ondata di Coronavirus che sembra prendere piede anche in Italia, il governo pare brancolare nel consueto buio: voci impazzite su chiusure, poi le smentite, obblighi di mascherina all'aperto criticati anche dai più "talebani" dei virologi e così via, nel consueto caos. E così a Quarta Repubblica di Nicola Porro, nella puntata in onda su rete 4 lunedì 5 ottobre, ecco che Matteo Salvini punta il dito. Toni soft, ma assai critici contro l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Il leader della Lega premette: "La preoccupazione è il lavoro, tutti sono giudiziosi, però tutti dicono un conto è la prudenza, un conto è il terrore". Dunque, l'appello dell'ex ministro dell'Interno: "L'unica cosa che non si può accettare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) E ora, che si fa? Con la seconda ondata diche sembra prendere piede anche in Italia, il governo pare brancolare nel consueto buio: voci impazzite su chiusure, poi le smentite, obblighi di mascherina all'aperto criticati anche dai più "talebani" dei virologi e così via, nel consueto caos. E così a Quarta Repubblica di Nicola Porro, nella puntata in onda su rete 4 lunedì 5 ottobre, ecco che Matteopunta il dito. Toni soft, ma assai critici contro l'esecutivo guidato da Giuseppe. Il leader della Lega premette: "La preoccupazione è il lavoro, tutti sono giudiziosi, però tutti dicono un conto è la, un conto è il". Dunque, l'appello dell'ex ministro dell'Interno: "L'unica cosa che non si può accettare ...

FBiasin : Per #Lammers otto presenze nell'ultima stagione al #Psv. La differenza tra l'#Atalanta e le altre è che a Bergamo… - Marcozanni86 : Sostituite 'i giapponesi' con 'la banca centrale giapponese'. Poi chiedetegli qual è la differenza nel rapporto tr… - comunevenezia : ??#Aggiornamento - #AcquaAlta ?? ?La prova del funzionamento del #Mose con alta marea ha funzionato ??Ecco il gra… - GiulianoPalotto : Considerando che c'è qualcuno che non trova differenza tra corteggiare e stuprare, la trovo una bella notizia. - FrancoStanco3 : RT @Mark_DiDonato84: Prof. #Bassetti tra i pochi a non vendersi al governo dei delinquenti. 'Abbiamo un tasso di mortalità dello 0,5. Sapp… -

Ultime Notizie dalla rete : differenza tra Grande Fratello Vip, "la differenza tra gay normali e...". Dopo il "fro***", altro disastro di Patrizia De Blanck LiberoQuotidiano.it Matteo Salvini a Quarta Repubblica: "Coronavirus? Un conto è la prudenza, un altro il terrore"

E ora, che si fa? Con la seconda ondata di coronavirus che sembra prendere piede anche in Italia, il governo pare brancolare nel consueto buio: voci impazzite su chiusure, poi le smentite, obblighi di ...

Clima Europa, il Continente spaccato in due. Italia nel mezzo, ecco perché

Andamento termico rispetto alla norma in quest’inizio ottobre Questa differenza è nettamente evidente anche per ... ha coinvolto i settori orientali del Continente, specie tra Nazioni Baltiche, ...

E ora, che si fa? Con la seconda ondata di coronavirus che sembra prendere piede anche in Italia, il governo pare brancolare nel consueto buio: voci impazzite su chiusure, poi le smentite, obblighi di ...Andamento termico rispetto alla norma in quest’inizio ottobre Questa differenza è nettamente evidente anche per ... ha coinvolto i settori orientali del Continente, specie tra Nazioni Baltiche, ...