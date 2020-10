Importavano mascherine da Paesi extra Ue | 7 imprenditori denunciati

Leggi su agi

(Di martedì 6 ottobre 2020) AGI - Settesono statialla procura di Foggia nell'ambito di una indagine della Guardia di finanza che nei mesi scorsi avrebbe accertato che glihanno fornito agli ospedali circa 45.000 maschere di protezione individuale, per un importo, oggetto di appalti irregolari, di circa 457 mila euro. L'indagine, è stata sviluppata nelle province di Foggia, Bari, Taranto, Perugia e Verona. Sotto la lente di ingrandimento del Nucleo di polizia economica finanziaria di Foggia sono finite le forniture ad alcuni ospedali della Provincia di maschere di protezione individuale da parte di una società di Bari che ha fornito 8.000 dispositivi di protezione individuale allegando una certificazione rilasciata da un istituto con sede in Brasile che non rientrava tra gli organismi ...