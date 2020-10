Immuni, boom di download per l’app di tracciamento: sono oltre 7 milioni (Di martedì 6 ottobre 2020) L’aumento di contagi nell’ultima settimana ha avuto effetto anche sui download di Immuni, l’applicazione di tracciamento lanciata per controllare eventuali contatti con positivi in Italia. Nelle ultime 48 ore, l’app è stata scaricata ben 350 mila volte, raggiungendo quindi quota 7 milioni dal suo lancio ufficiale. In Italia ieri sono stati registrati 2.257 contagi, ma con un numero più basso di tamponi rispetto ai giorni precedenti. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) L’aumento di contagi nell’ultima settimana ha avuto effetto anche suidi, l’applicazione dilanciata per controllare eventuali contatti con positivi in Italia. Nelle ultime 48 ore, l’app è stata scaricata ben 350 mila volte, raggiungendo quindi quota 7dal suo lancio ufficiale. In Italia ieristati registrati 2.257 contagi, ma con un numero più basso di tamponi rispetto ai giorni precedenti.

Agenzia_Ansa : App #Immuni supera i 7 milioni di download - VIDEO #Covid #Coronavirus #ANSA - zazoomblog : Covid boom di Immuni con oltre 7 milioni di download - #Covid #Immuni #oltre #milioni - infoitsalute : Covid, boom di Immuni con oltre 7 milioni di download - LeggiOggi_it : Boom di download dell'#App #Immuni in questi giorni ???? Qui come fare per scaricarla, a cosa serve davvero, tutela p… - newsfinanza : Covid, boom di Immuni con oltre 7 milioni di download -