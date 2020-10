Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi scoppia in lacrime: basta una foto a sorpresa di Signorini (Di martedì 6 ottobre 2020) Emozioni. Ricordi e quel pezzo di vita che ognuno custodisce dentro di sé: anche per Tommaso Zorzi il Grande Fratello Vip regala tutto questo. Una sorpresa che lo commuove. “È stato il papà migliore del mondo, il papà con la p maiuscola, è stato un papà che fino a un certo punto del mio percorso è stata la mia spalla. Poi tante volte la vita magari ti toglie una cosa che ti ha dato, e questo papà a un certo punto si è separato dalla mamma e non è stato più quel papà che era prima",dice con un nodo in gola guardando gli scatti del passato. "Io mio padre lo vedo 3-4 volte all'anno", spiega. Ho un amore per mia madre che va al di là, è un esempio", continua Zorzi, "tante volte l'ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Emozioni. Ricordi e quel pezzo di vita che ognuno custodisce dentro di sé: anche perilVip regala tutto questo. Unache lo commuove. “È stato il papà migliore del mondo, il papà con la p maiuscola, è stato un papà che fino a un certo punto del mio percorso è stata la mia spalla. Poi tante volte la vita magari ti toglie una cosa che ti ha dato, e questo papà a un certo punto si è separato dalla mamma e non è stato più quel papà che era prima",dice con un nodo in gola guardando gli scatti del passato. "Io mio padre lo vedo 3-4 volte all'anno", spiega. Ho un amore per mia madre che va al di là, è un esempio", continua, "tante volte l'ho ...

