Giro d’Italia 2020 | elicottero sposta transenne | due corridori si schiantano VIDEO

Nel corso della quarta tappa del Giro d'Italia 2020, vinta da Arnaud Demare, è accaduto un curioso, ma allo stesso tempo pericoloso episodio. L'elicottero ha portato allo spostamento delle transenne, prima che transitassero tutti i corridori e due ciclisti, Luca Wackermann ed Etienne Van Empel, hanno finito per andare a sbatterci. Stando alle prime informazioni pervenute, uno dei due potrebbe addirittura essersi rotto il bacino. Sportface.it fornirà ulteriori aggiornamenti non appena la situazione sarà più chiara.

giroditalia : ?? The last km effort of @Jonatha61330275 at the top of the Etna Climb at Giro d’Italia 2020, Stage 3! ?? L'ultimo c… - giroditalia : ??Fearless climbing. Fullest solo ride. #Giro d’Italia 2020 ??Scalare senza paura. Una vittoria in solitaria. #Giro… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 3 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa 3… - Mauronick : Giro d'Italia : Demare brucia Sagan e Ballerini ! Almeida resta in rosa - Gazzetta_it : VIDEO #Giro, il #vento sposta una #transenna: #Wackermann e #VanEmpel a terra doloranti -

