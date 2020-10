Francesca Barra | le accuse contro Gabriel Garko | “Ha preso in giro il pubblico”

Leggi su chenews

(Di martedì 6 ottobre 2020)si è scagliata: la giornalista accusa l’attore di aver fatto soldi con le bugie, prendendo inchiunque Fonte foto, Instagram: @1 /officialA distanza di giorni, continua a fare discutere il coming out di, avvenuto durante una puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Sono tanti coloro che hanno mandato messaggi di solidarietà all’attore, ma c’è anche chi non gli ha risparmiato critiche feroci. Tra questi ultimi troviamo sicuramente, la quale poche ore dopo le dichiarazioni di ...