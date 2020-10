Federico Fashion Style | compleanno amarissimo per il parrucchiere delle dive Tutti lo hanno notato | “È inaccettabile”

(Di martedì 6 ottobre 2020) Da una settimanaè al centropolemiche. Domenica, l’ultima bordata durante la diretta di ‘Live – Non è la D’Urso’, il contenitore domenicale di Canale 5 condotto da Carmelita. Ad accusare ilè stata Antonella Mosetti in uno scambio di accuse che partono dal mancato pagamento da parte della showgirl e arrivano a una somma che ilavrebbe ricevuto in nero. Parole a cui sono seguiti insulti e veleni. “Sei una buffona. Vergognati, sei una maleducata. Sei una buffarola”, aveva detto. E la Mosetti: “Schifoso”. E ancora: “Non ti permettere”. Dopo la puntata di ...

trash_italiano : VI PREGO MANDATE FEDERICO FASHION STYLE E ANTONELLA MOSETTI ALL'ISOLA. #GFVIP - trash_italiano : 5900€ da Federico Fashion Style ???????? #noneladurso - trash_italiano : LA CARTA DELLA MOSETTI DA 'TRANSAZIONE NEGATA' A FEDERICO FASHION STYLE. LEI PROMETTE DI PAGARE QUALCHE GIORNO DOPO… - Codacons : RT @affariroma: Federico Fashion Style, prezzi pazzi: colore e taglio 5.900 euro. La denuncia - - affariroma : Federico Fashion Style, prezzi pazzi: colore e taglio 5.900 euro. La denuncia - -

Una donna ha denunciato il parrucchiere ed ha raccontato la storia a Non è la D'Urso: è entrata per un semplice trattamento, è uscita con extension a peso d'oro Federico Fashion Style continua a ...Ambientazione jungle e tema animalier per la festa di compleanno di Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle Vip spegne 31 candeline e ha voluto festeggiare con un gruppo di amici in un ...