Calciomercato | Napoli | Juventus | Inter e Atalanta | l' analisi

DiMarzio : Il #Napoli ufficializza l'arrivo di #Bakayoko - DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria, in attacco si punta #Llorente - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, arriva #Ounas dal #Napoli - Mattia89Damico : Ringraziate #Milik e #Llorente se Boga non è un calciatore del #Napoli. #AurelioFurioso #calciomercato - bianca_caimi : RT @Gazzetta_it: #SerieA, #Napoli da scudetto. #Juve più giovane, #Inter più completa e #Atalanta all’attacco #calciomercato -

Calciomercato Ascoli: stasera si è chiusa ufficialmente ... collezionando tre presenze contro Napoli, Milan e Bologna. Ha vestito la maglia dello Spezia in B nella s.s. 2018/19, scendendo in campo 27 ...a (Napoli); Nardi, c (Novara); Fiordalis, d (Torino); Zaccagno, p (Torino); Fornasier, d (Parma) CESSIONI: Boultam, c (rescissione); Kingsley, c (Bologna); Migliore, d (fine contratto); Palombi, a ...