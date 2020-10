Al Grande Fratello Vip 5 scoppia il Topi Gate

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 ottobre 2020) AlVip 5 si riesce a passare condisinvoltura dall’Aresal. Se per il primo abbiamo ormai perso definitivamente le speranze che se ne parli in puntata o in qualsiasi altra trasmissione Mediaset, il secondo caso promette abbastanza bene, anche se sull’argomento non sembra – almeno per il momento – che ci sia questointeresse da parte degli stessi autori del programma (per usare un eufemismo, si intende). Il “caso”, se così si può definire, èto nella giornata di ieri, quando Patrizia De Blanck ha affermato con sicurezza di aver trovato un topo di piccole dimensioni dentro la camera da letto. Nella casa del...