Aggredisce la madre tentando di colpirla con un vaso, 16enne arrestato dalla Polizia (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Pretendeva di ordinare una pizza d’asporto per la cena invece di attendere le pietanze che la madre gli stava preparando, e così si è scagliato contro la donna mettendole le mani al collo e sbattendola contro il muro. Protagonista un minore di 16 anni, che già altre volte aveva picchiato la madre per motivi molto futili; l’adolescente violento, residente ad Aversa (Caserta), è finito al Centro di Prima Accoglienza, dopo essere stato arrestato dalla Polizia di Stato. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica 4 ottobre, quando i poliziotti del Commissariato di Aversa diretti da Vincenzo Gallozzi, sono intervenuti per un’aggressione in famiglia, accertando che un minore di 16 anni aveva offeso e minacciato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Pretendeva di ordinare una pizza d’asporto per la cena invece di attendere le pietanze che lagli stava preparando, e così si è scagliato contro la donna mettendole le mani al collo e sbattendola contro il muro. Protagonista un minore di 16 anni, che già altre volte aveva picchiato laper motivi molto futili; l’adolescente violento, residente ad Aversa (Caserta), è finito al Centro di Prima Accoglienza, dopo essere statodi Stato. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica 4 ottobre, quando i poliziotti del Commissariato di Aversa diretti da Vincenzo Gallozzi, sono intervenuti per un’aggressione in famiglia, accertando che un minore di 16 anni aveva offeso e minacciato ...

occhio_notizie : La #lite tra i due è degenerata quando e il ragazzo ha afferrato la madre per il collo spingendola contro il muro t… - casertafocus : AVERSA – La mamma non vuole ordinare la pizza, il figlio l’aggredisce e la colpisce violentemente con un vaso: arre… - AnsaCalabria : Aggredisce anziana:ignota manda fiori a procuratore,'grazie'. Firma messaggio 'madre terrorizzata per incolumità fi… - ONDANEWSweb : Aggredisce con calci e pugni la madre per farsi dare soldi. Arrestato 30enne a Sala Consilina -… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce madre Aggredisce la madre e prova a colpirla con un vaso: minorenne arrestato CasertaNews Kaspersky scopre il secondo malware della storia in grado di attaccare e modificare il BIOS UEFI

Kaspersky ha annunciato la scoperta del secondo malware in grado di aggredire il contenuto del firmware della scheda madre e modificare il comportamento del BIOS UEFI: Che cos'è UEFI e quello che c'è ...

Aversa, minorenne aggredisce la madre per una pizza. Arrestato

In particolare la lite scaturiva da futili motivi poco prima dell’ora di cena: mentre la madre stava preparando da mangiare il figlio pretendeva di ordinare una pizza da asporto ma, al suo rifiuto ...

Kaspersky ha annunciato la scoperta del secondo malware in grado di aggredire il contenuto del firmware della scheda madre e modificare il comportamento del BIOS UEFI: Che cos'è UEFI e quello che c'è ...In particolare la lite scaturiva da futili motivi poco prima dell’ora di cena: mentre la madre stava preparando da mangiare il figlio pretendeva di ordinare una pizza da asporto ma, al suo rifiuto ...