Adua Del Vesco lesbica? Esplode il caos al GF Vip 5 (Di martedì 6 ottobre 2020) Spunta una voce sul presunto orientamento sessuale della giovane attrice: Matilde Brandi si scaglia contro Tommaso Zorzi al GF Vip 5 Durante la puntata di lunedì 5 ottobre del GF Vip 5, Matilde Brandi ha avuto un acceso scontro con Tommaso Zorzi. Il motivo della rabbia della ballerina sembrerebbe una battuta sarcastica dell'influencer sulla presunta omosessualità di Adua Del Vesco. In particolare, Matilde ha accusato Zorzi di aver fatto trapelare il pettegolezzo durante una chiacchierata con Maria Teresa Ruta. "Continuavate a scherzare su questa storia, soprattutto vi ho visti e sentiti tu e Maria Teresa che dicevate quella è lesbica", ha tuonato l'ex soubrette bionda all'ex protagonista di Riccanza. Quest'ultimo ha poi ribattuto: "Stai scherzando? ...

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - mattino5 : Ecco la prova che dimostra che Tommaso e Adua si sono incontrati in albergo prima di entrare nella casa del #GFVIP… - erikapretti21 : Sn del parere ke ieri su Adua è Max nn si sia detto tutto,anzi gli autori li avranno consigliati di dire ke nn c'è… - ehylouimhere : RT @yleniaindenial: poetic cinema: Tommaso Zorzi che dice ad Adua del Vesco che recita male ?? #GFVIP - Santuz15 : RT @MatFeeMan: Adua: È vero ci siamo visti e STOP Tommaso: Ieri mi hai dato del bugiardo anche su questo Adua: IO TI HO DATO DEL BUGIARDO S… -