Sulla scuola cresce il fronte dell’ottimismo: «Le aule non sono centri di contagio. Il virus arriva da fuori» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sul tavolo del Comitato tecnico scientifico sarebbero arrivati, finalmente, i primi dati Sulla diffusione del Coronavirus nelle scuole. I numeri dell’indagine – prendendo per buone le parole della ministra Lucia Azzolina che parla di «monitoraggio costante», confermando l’esistenza di uno studio approfondito Sulla situazione – non sono ancora pubblici. Lo diventeranno forse dopo la riunione prevista per oggi, lunedì 5 ottobre, tra la ministra e l’Istituto superiore di sanità. Finora è stato solo grazie al lavoro di Lorenzo Ruffino e Vittorio Nicoletta – che hanno creato un database per fotografare l’impatto che l’inizio dell’anno scolastico ha avuto sull’epidemia – se abbiamo un’idea del numero di ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sul tavolo del Comitato tecnico scientifico sarebberoti, finalmente, i primi datidiffusione del Coronanelle scuole. I numeri dell’indagine – prendendo per buone le parole della ministra Lucia Azzolina che parla di «monitoraggio costante», confermando l’esistenza di uno studio approfonditosituazione – nonancora pubblici. Lo diventeranno forse dopo la riunione prevista per oggi, lunedì 5 ottobre, tra la ministra e l’Istituto superiore di sanità. Finora è stato solo grazie al lavoro di Lorenzo Ruffino e Vittorio Nicoletta – che hanno creato un database per fotografare l’impatto che l’inizio dell’anno scolastico ha avuto sull’epidemia – se abbiamo un’idea del numero di ...

matteosalvinimi : #Salvini: invio imminente di 12 milioni di cartelle esattoriali? Una follia! Fermatevi. La soluzione è il saldo e s… - fattoquotidiano : FONDI LEGA L’associazione ha incassato 100mila euro di finanziamenti nel 2018: 25mila sono stati spesi per un ex co… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi L'#1ottobre 1963 entra in vigore la legge sulla scuola media statale: obbligatoria e gratuita per tu… - nicolapasa : Speranza ha fatto un intervento ridicolo demagogico perché della scuola non si deve parlare si deve agire fra l'al… - pizia21 : RT @roby_roby84: @FranceskoNew @Cartabellotta @AzzolinaLucia E non ha visto scuole dell' infanzia, in cui il distanziamento è nullo. Queste… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla scuola Sulla scuola cresce il fronte dell’ottimismo: «Le aule non sono centri di contagio. Il virus arriva da fuori» Open I Millenials senza maestri, ma nel 2020 per non essere ignoranti basta un clic

Mai più maestri scrivevano su un muro di Parigi nel 1968, è andata proprio così: c'è chi li chiama Millennials ma io direi di più generazione senza ...

Sos dipendenze: “L’abuso di alcol inizia a 11 anni”

TREVISO - Tra le poche attività che durante il lockdown non solo non hanno chiuso ma neanche sono state sfiorate da un accenno di crisi, quelle legate al mercato della droga ...

Mai più maestri scrivevano su un muro di Parigi nel 1968, è andata proprio così: c'è chi li chiama Millennials ma io direi di più generazione senza ...TREVISO - Tra le poche attività che durante il lockdown non solo non hanno chiuso ma neanche sono state sfiorate da un accenno di crisi, quelle legate al mercato della droga ...