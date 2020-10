Space invaders con Spinup diventa virale

(Di lunedì 5 ottobre 2020)con: una sezione del sito della media tech company italianail noto arcade game anni 80 e trasforma lo smartphone in joystick Vai sul sito https://spin-up.it/, nel footer un banner: clicchi e connetti il cellulare scannerizzando un QR code ed il cellulareimprovvisamente un joystick pronto a catapultarti in una… L'articolo Corriere Nazionale.

invaders_bot : Space Invaders Deluxe (Arcade, 1979) #spaceinvaders - invaders_bot : Space Invaders Deluxe (Arcade, 1979) #spaceinvaders - LukeCormier4 : @_GuyShook_ Atari - space invaders - worldofchris : @Lord_Arse Space Invaders. Commodore PET. - BolbolSima : @Lord_Arse Space Invaders. Atari console. Circa 1980-1981 -

Ultime Notizie dalla rete : Space invaders

iCrewPlay.com

Space invaders con Spinup: una sezione del sito della media tech company italiana diventa il noto arcade game anni 80 e trasforma lo smartphone in joystick Vai sul sito https://spin-up.it/invaders, ...The Game (Einaudi) è una mappa per esplorare i sentieri percorsi dalla nostra civiltà negli ultimi trent’anni. Una lunga evoluzione sintetizzabile in tre partite: una a calciobalilla, l’altra a flippe ...