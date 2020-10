San Francesco ha preso decisioni difficili per vivere meglio | anche noi possiamo dare l’esempio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Per una volta non entrerò subito in classe. Aspetterò sulla porta che la collega che ha finito la sua lezione esca. A quel punto, rimanendo sulla soglia della porta, inizierò, con un tono un po’ più alto del consueto. “Ma perch’io non proceda troppo chiuso,e Poverta per questi amanti prendi oramai nel mio parlar diffuso”. Tra le facce un po’ sorprese di Alessandro e Fabiana, di Marco e Rachele e di tutti gli altri, sarei entrato. Guardandoli, continuerò, “La loro concordia e il loro aspetto lieto, l’amore e l’ammirazione e la dolce contemplazione producevano santi pensieri … O ricchezza sconosciuta! O bene fecondo! Si scalza Egidio, si scalza Silvestro (seguaci di, nda) dietro allo sposo, tanto la sposa piace”. Nel silenzio che ...