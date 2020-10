Roma Uccide il cane dell’ex e poi danneggia le auto in sosta con la gamba di un tavolino | denunciato 48enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Lo hanno trovato in strada, gli agenti del Reparto Volanti intervenuti a seguito di segnalazione al 112 NUE di un uomo che con un bastone stavando leposteggiate. Con una ferita rispettivamente alla mano e al sopracciglio destro, anche se agitato, perché come ha raccontato ai poliziotti era appena morto il suo– che aveva gettato nel vicino cassonetto – l’uomo si è subito calmato alla vista degli stessi. “Le ferite me le sono procurate da solo”, ha detto proseguendo nel suo racconto, “sfasciando il mobilio del mio appartamento”. La verità era tutt’altra La storia ha tuttavia assunto dei contorni diversi quando l’ex compagna ha chiamato il commissariato San Paolo, gettando un’ombra sulla morte del suo Pincher, Bolla, di due anni. Alcune ...