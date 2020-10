Roland Garros 2020, Tsitsipas si sbarazza di Dimitrov: vittoria in tre set, ora Rublev (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sul Philippe-Chatrier Stefano Tsitsipas ha sconfitto Grigor Dimitrov in tre set, conquistando la semifinale del Roland Garros 2020. Primo set condotto all’inizio ampiamente dal greco, che ruba il servizio al bulgaro nel secondo game e si regala quattro occasioni totali per breakkare l’avversario. Dimitrov ha un sussulto sul 5-3, quando ha a disposizione tre palle break per ristabilire l’equilibrio: quest’ultime vengono tuttavia cancellate e trasformate in un set point convertito. Decisamente più impegnativo il secondo set, dove solo Tsitsipas ha chance per rubare il servizio: le sue tre occasioni tuttavia vengono cercate alle ortiche. Si arriva a uno spasmodico tie-break, dove a partire dal 9-9 l’ellenico piazza tre punti di ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sul Philippe-Chatrier Stefanoha sconfitto Grigorin tre set, conquistando la semifinale del. Primo set condotto all’inizio ampiamente dal greco, che ruba il servizio al bulgaro nel secondo game e si regala quattro occasioni totali per breakkare l’avversario.ha un sussulto sul 5-3, quando ha a disposizione tre palle break per ristabilire l’equilibrio: quest’ultime vengono tuttavia cancellate e trasformate in un set point convertito. Decisamente più impegnativo il secondo set, dove soloha chance per rubare il servizio: le sue tre occasioni tuttavia vengono cercate alle ortiche. Si arriva a uno spasmodico tie-break, dove a partire dal 9-9 l’ellenico piazza tre punti di ...

