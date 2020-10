Parma, preso Nicolussi Caviglia dalla Juve: è ufficiale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Parma - Dopo i tanti acquisti, ultimi quelli di Mihaila e Cyprien , e la cessione di Darmian , il Parma mette a segno un altro colpo. Per il centrocampo di mister Liverani c'è il giovane Hans ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020)- Dopo i tanti acquisti, ultimi quelli di Mihaila e Cyprien , e la cessione di Darmian , ilmette a segno un altro colpo. Per il centrocampo di mister Liverani c'è il giovane Hans ...

sportli26181512 : Parma, preso Nicolussi Caviglia dalla Juve: è ufficiale: Per il centrocampista classe 2000 trasferimento in prestit… - jeanpauldl1998 : @ilbannato1 Ho appena realizzato che il Parma ha preso Cyprien del Nizza ahahahah porca troia - Falso_Nueve_IT : Wylan #Cyprien è un nuovo giocatore del #Parma. Classe 1995, ha firmato un quadriennale. Operazione da circa 8,5 mi… - BombeDiVlad : ?? #Parma, in arrivo #Busi ?? I dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - RaimondoDM : ???? #Parma, il terzino destro viene dal Belgio: preso Maxime #Busi in prestito con diritto di riscatto. @TuttoMercatoWeb -

Ultime Notizie dalla rete : Parma preso Parma, preso Mihaila: contratto fino al 2025 Corriere dello Sport Kalinic è a Verona

12:20 - Vlahovic non è ancora convinto di lasciare Firenze. Intanto ci prova il Parma dopo che il Verona ha preso Kalinic. 12:00 - Derby genovese per Semper. Il Genoa si è inserito nella corsa per il ...

