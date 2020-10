Orietta Berti parla del suo nuovo libro

Leggi su aciclico

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Un ritmo latino-americano lanciato a tutto volume esce dalla casa di. È un mix tra una bossa nova e una cumbia, un sound che non ti aspetti dalla regina delle melodie all’italiana. D’un tratto cambia tutto. È il momento di Quarantaquattro gatti. «C’è Olivia, la mia nipotina. Siccome le piace ballare, il ritmo tropicale che le propongo la elettrizza», racconta nonnacon orgoglio. «Questa bambina è come il sole: illumina ovunque si trovi. Anche se ha solo un anno e mezzo sa già quello che vuole. Sorride sempre e se capita che sia un po’ imbronciata, basta una carezza per farle tornare il buonumore».è dolce, accenna per lei una canzone e la piccola batte le manine. È la sua fan numero uno, la ...