NVIDIA RTX A6000 e A40: 48GB di VRAM per IA, VR e design (Di lunedì 5 ottobre 2020) Arrivano anche le versioni professionali delle nuove schede video basate su Ampere ovvero NVIDIA RTX A6000 e A40. Saranno dotato di ben 48 GB di RAM per sostenere flussi di lavoro dedicati all'intelligenza artificiale, la progettazione ingegneristica, il design e i creativi Dopo aver presentato le soluzioni per il gaming, arrivano ufficialmente anche le soluzioni professionali – ex Quadro – chiamate NVIDIA RTX A6000 e A40. Essenzialmente queste soluzioni saranno dedicate ai professionisti e ai creators che hanno bisogno di una elevata potenza di calcolo quindi professionisti nel mondo dell'ingegneria per il disegno CAD e 3D, i designer, applicazioni di VR ed intelligenza artificiale. Le nuove schede sono basate sulla GPU Ampere GA102 – lo stesso chip che ...

