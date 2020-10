Napoli | aperta un’inchiesta sull’applicazione del protocollo Le ultime

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La Procura della FIGC ha aperto un’inchiesta sulla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte delLa Procura della FIGC ha aperto un’inchiesta in merito alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte delin occasione della positività di Piotr Zielinski. Il capo dell’ufficio, Giuseppe Chinè, ha chiesto copia della corrispondenza tra Asl, Regione Campania e club azzurro, come riportato dall’Ansa. Leggi su Calcionews24.com

Il Mattino

La Procura della FIGC ha aperto un’inchiesta in merito alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte del Napoli in occasione della positività di Piotr Zielinski. Il capo dell’ufficio, ...Ma se non riusciamo ad aprire in parte gli stadi ... con la mancata disputa tra Juventus e Napoli, una questione che sarà al centro dei confronti tra il ministro per le politiche giovanili ...