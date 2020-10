Giulia De Lellis e i problemi con l’acne, lo sfogo: “Nessuna cura funziona, faccio fatica a guardarmi allo specchio così” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo aver sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con un filo di trucco e i segni dell’acne ben visibili, Giulia De Lellis torna a parlare dei suoi problemi con i brufoli, dando un messaggio positivo ai tanti che si trovano nella sua stessa situazione. “Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire“, ha confidato su Instagram pubblicando una foto senza filtri né ritocchi. “Prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così. E allora non mi trucco, non mi guardo, ed esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo aver sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con un filo di trucco e i segni dell’acne ben visibili,Detorna a parlare dei suoicon i brufoli, dando un messaggio positivo ai tanti che si trovano nella sua stessa situazione. “Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ognisembra fallire“, ha confidato su Instagram pubblicando una foto senza filtri né ritocchi. “Prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi peròcosì. Era non mi trucco, non mi guardo, ed esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle ...

