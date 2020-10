GF Vip | Adua del Vesco chiede scusa a Massimiliano | “Ho fatto uno scivolone”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’attrice ha ammesso di aver sbagliato e ha chiestoal suo collega «Alfonso – intervieneMorra – quello che sto per dire è una cosa molto importante, la storia tra me enon c’è mai stata». Hanno finito con l’ammetterlo:che tra loro non c’è stata una storia d’amore. Tutta finzione. E sulla sua sessualità: “Sa benissimo che non sono omosessuale (…) Hai le prove che non è assolutamente vero, non esiste né in Cielo né in Terra. Assumiti la responsabilità di quello che hai detto”.prima dire, ha avuto uno scontro con Tommaso Zorzi. L’unico che ha svelato ...