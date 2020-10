Droni in campo per rilasciare insetti sterili contro la mosca della frutta, una tecnica applicabile anche in Trentino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Droni in campo contro la mosca mediterranea della frutta, un insetto che crea danni in Trentino soprattutto su pesche e melo. La Fondazione Edmund Mach sta sperimentando la tecnica del maschio sterile, rilasciando gli insetti sterili importati dalla Spagna attraverso l’uso dei Droni. Un sistema che riduce le popolazioni di questo insetto consentendo a sua volta la riduzione dell’uso di insetticidi, come ad esempio in Spagna dove questo metodo è ampiamente utilizzato. Il progetto FEM ha evidenziato che questa tecnica è applicabile anche nel territorio Trentino. La mosca ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020)inlamediterranea, un insetto che crea danni insoprattutto su pesche e melo. La Fondazione Edmund Mach sta sperimentando ladel maschio sterile, rilasciando gliimportati dalla Spagna attraverso l’uso dei. Un sistema che riduce le popolazioni di questo insetto consentendo a sua volta la riduzione dell’uso dicidi, come ad esempio in Spagna dove questo metodo è ampiamente utilizzato. Il progetto FEM ha evidenziato che questanel territorio. La...

