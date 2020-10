Disney Store chiude a Bari: il saluto ai dipendenti tra applausi e lacrime (video) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Disney Store di Bari ha chiuso dopo 21 anni, molti clienti hanno voluto salutare i dipendenti del negozio tra applausi e lacrime. Dopo 21 anni il Disney Store di Bari ha chiuso, molti clienti si sono radunati fuori al negozio per salutare i dipendenti che si sono abbracciati e hanno pianto, sia per l'emozione che per la perdita del posto di lavoro. Nel loro ultimo giorno di lavoro i tredici dipendenti del Disney Store di Bari hanno affisso un cartello fuori al negozio su cui era scritto "Dopo 21 anni chiudiamo i cancelli, è stato bello far parte delle vostre vite. Grazie infinite, portateci nel cuore". L'azienda aveva annunciato la chiusura ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ildiha chiuso dopo 21 anni, molti clienti hanno voluto salutare idel negozio tra. Dopo 21 anni ildiha chiuso, molti clienti si sono radunati fuori al negozio per salutare iche si sono abbracciati e hanno pianto, sia per l'emozione che per la perdita del posto di lavoro. Nel loro ultimo giorno di lavoro i tredicideldihanno affisso un cartello fuori al negozio su cui era scritto "Dopo 21 anni chiudiamo i cancelli, è stato bello far parte delle vostre vite. Grazie infinite, portateci nel cuore". L'azienda aveva annunciato la chiusura ...

