“Da oggi niente juventini, noi alla salute ci teniamo”: il cartello in un locale di Napoli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In questo locale non è consentito l’accesso ai juventini perché noni alla salute noi ci teniamo”. E’ il cartello affisso dal proprietario di un ristorante in Corso Umberto, nel centro di Napoli. Un atto di protesta e di ribellione alla decisione della Lega Calcio di tenere la partita a Torino e della Juventus di scendere in campo. Nonostante il Napoli fosse stato bloccato dall’Asl per i casi di Covid tra i calciatori napoletani. La polemica continua da giorni sui social e in città non si parla d’altro. L'articolo “Da oggi niente juventini, noi alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “In questonon è consentito l’accesso aiperché noninoi ci teniamo”. E’ ilaffisso dal proprietario di un ristorante in Corso Umberto, nel centro di. Un atto di protesta e di ribellionedecisione della Lega Calcio di tenere la partita a Torino e della Juventus di scendere in campo. Nonostante ilfosse stato bloccato dall’Asl per i casi di Covid tra i calciatori napoletani. La polemica continua da giorni sui social e in città non si parla d’altro. L'articolo “Da, noi...

