Cresce mercato tecnologia indossabile,+14% nel 2020 (Di lunedì 5 ottobre 2020) . Trainano gli auricolari, i più gettonati anche nei prossimi anni. Nonostante la pandemia, il mercato della tecnologia da indossare Crescerà a cifra doppia nel 2020 e negli anni seguire. In base alle previsioni degli analisti di Idc, auricolari, smartwatch e altri dispositivi indossabili faranno registrare quest'anno consegne globali per 396 milioni di unità, con un incremento del 14,5% su base annua. Nei primi sei mesi dell'anno, "nonostante le aziende abbiano ridotto la produzione e i consumatori siano stati messi in quarantena, la domanda di indossabili è rimasta stabile", osservano i ricercatori. Il mercato è stato trainato dagli auricolari, con una domanda abbastanza forte da controbilanciare la lieve flessione di smartwatch e bracciali.

oggi queste vendite si sono spostate nel mercato locale. Gli operatori di centri commerciali del lusso in città di prima fascia come Shangai stanno perciò facendo ottimi affari in questa fase. In ...

Ecco come sono andate le vendite di Alfa Romeo nei principali mercati europei nel corso del mese di settembre 2020 ...

