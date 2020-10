Ballottaggi 2020 – A Reggio Calabria avanti Falcomatà, testa a testa a Lecco: lo spoglio in diretta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si attendono i risultati definitivi dei 67 Comuni chiamati al Ballottaggio dopo il primo turno del 20 e 21 settembre scorso. Le urne sono chiuse dalle ore 15 di lunedì 5 ottobre. Gli sguardi sono tutti puntati sugli otto Comuni capoluogo al secondo turno: Matera, Chieti, Crotone, Reggio Calabria, Andria, Lecco, Arezzo e Aosta. Mentre è cominciato lo spoglio, dopo le prime 22 sezioni scrutinate il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà (centrosinistra) è avanti con il 56,4% sullo sfidante Antonino Minicuci (43,4%). Ad Arezzo, sempre dopo 22 sezioni scrutinate, davanti c’è il centrodestra che punta a riconfermare il sindaco uscente Alessandro Ghinelli: Luciano Ralli, medico sostenuto dal centrosinistra, si ferma per ora al 45,2%. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si attendono i risultati definitivi dei 67 Comuni chiamati alo dopo il primo turno del 20 e 21 settembre scorso. Le urne sono chiuse dalle ore 15 di lunedì 5 ottobre. Gli sguardi sono tutti puntati sugli otto Comuni capoluogo al secondo turno: Matera, Chieti, Crotone,, Andria,, Arezzo e Aosta. Mentre è cominciato lo, dopo le prime 22 sezioni scrutinate il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà (centrosinistra) ècon il 56,4% sullo sfidante Antonino Minicuci (43,4%). Ad Arezzo, sempre dopo 22 sezioni scrutinate, dc’è il centrodestra che punta a riconfermare il sindaco uscente Alessandro Ghinelli: Luciano Ralli, medico sostenuto dal centrosinistra, si ferma per ora al 45,2%. A ...

Advertising

DonatoMola : RT @TRMh24: ?? Ballottaggi Puglia e Basilicata | Speciale elezioni 2020 Spoglio in corso a Matera, in diretta dalla sezione 1, appena chius… - andpellegrino : Ballottaggi, a Pagani avanti De Prisco - repubblica : Elezioni comunali, chiuse le urne per i ballottaggi: al via lo spoglio. A Reggio Calabria Falcomatà in vantaggio - clikservernet : Ballottaggi 2020 – A Reggio Calabria avanti Falcomatà, testa a testa a Lecco: lo spoglio in diretta - Noovyis : (Ballottaggi 2020 – A Reggio Calabria avanti Falcomatà, testa a testa a Lecco: lo spoglio in diretta) Playhitmusic… -