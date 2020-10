Uomini e Donne, anticipazioni: scoppia la passione tra Gemma e Biagio, Davide si apre con Rossana… (Di domenica 4 ottobre 2020) Ecco cosa è successo nella nuova registrazione del Trono Classico e Trono Over di Uomini e Donne È stata registrata ieri 3 ottobre una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, tra i protagonisti come il più delle volte accade c’è anche Gemma Galgani. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, la nota dama del Trono Over è uscita con Biagio. I due si sono lasciati andare ad un bacio molto passionale. Gemma avrebbe voluto più romanticismo, il cavaliere si è invece lasciato travolgere dalla passione. La Galgani sembrava felice per il loro incontro, Maria però ha rovinato tutto. Anche Maria sta frequentando ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 4 ottobre 2020) Ecco cosa è successo nella nuova registrazione del Trono Classico e Trono Over diÈ stata registrata ieri 3 ottobre una nuova puntata di, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, tra i protagonisti come il più delle volte accade c’è ancheGalgani. Stando allede Il Vicolo delle News, la nota dama del Trono Over è uscita con. I due si sono lasciati andare ad un bacio molto passionale.avrebbe voluto più romanticismo, il cavaliere si è invece lasciato travolgere dalla. La Galgani sembrava felice per il loro incontro, Maria però ha rovinato tutto. Anche Maria sta frequentando ...

