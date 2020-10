Tu sì que vales, Teo Mammuccari si scaglia contro Rudy Zerbi: cosa è successo? (Di domenica 4 ottobre 2020) Tu sì que vales è il talent show in onda in prima serata su Canale 5. Basato sul format televisivo spagnolo è il programma dove i concorrenti possono mostrare le loro capacità e il loro talento davanti ad una giuria. Il premio ammonta a circa centomila euro. Quest’anno i giudici sono Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. Il giudice popolare di questa edizione è ancora una volta Sabrina Ferilli. In ogni puntata di Tu si que vales ci si aspetta sempre qualche siparietto e qualche momento esilarante. Ma non sono una novità neanche i battibecchi tra i giudici Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Durante l’ultima puntata non è mancato lo ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 4 ottobre 2020) Tu sì queè il talent show in onda in prima serata su Canale 5. Basato sul format televisivo spagnolo è il programma dove i concorrenti possono mostrare le loro capacità e il loro talento davanti ad una giuria. Il premio ammonta a circa centomila euro. Quest’anno i giudici sono Maria De Filippi,, Teoe Gerry Scotti. Il giudice popolare di questa edizione è ancora una volta Sabrina Ferilli. In ogni puntata di Tu si queci si aspetta sempre qualche siparietto e qualche momento esilarante. Ma non sono una novità neanche i battibecchi tra i giudici Teo. Durante l’ultima puntata non è mancato lo ...

