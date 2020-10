Speranza annuncia: «Già deciso che Juve-Napoli non si giocherà» (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato a Mezz’ora in più su Rai3: queste le parole su Juve-Napoli Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato a Mezz’ora in più su Rai3. Queste le sue dichiarazioni sul match tra Juventus-Napoli. «È già deciso che Juve-Napoli non si giocherà. Ma parliamo troppo di calcio. Lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese: so che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre: è il lavoro degli ospedali e dei sanitari e l’attenzione alle nostre scuole, che sono un punto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto, ha parlato a Mezz’ora in più su Rai3: queste le parole suIl Ministro della Salute, Roberto, ha parlato a Mezz’ora in più su Rai3. Queste le sue dichiarazioni sul match trantus-. «È giàchenon si giocherà. Ma parliamo troppo di calcio. Lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese: so che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre: è il lavoro degli ospedali e dei sanitari e l’attenzione alle nostre scuole, che sono un punto ...

akira__fudo : #Speranza: '#JuventusNapoli non si giocherà!'. La #JuventusFC annuncia che non vuole sentire ragioni, scenderà in c… - lVendemiale : Abbiamo un ministro che prima annuncia il rinvio di #JuveNapoli, poi cita il protocollo Cts (approvato dal suo gove… - robyeyli : RT @sonlello: Oltre i sogni sulla notte scende la vita. Si mette in moto l'amore. Oltre i pensieri sulla notte scende la speranza. Si… - conpatr49 : RT @marcopiaia: ARCANGELI?? Gli arcangeli ci mostrano le tre maniere principali con cui Dio si fa vicino: difende, guarisce, annuncia spera… - i_pittore : RT @sonlello: Oltre i sogni sulla notte scende la vita. Si mette in moto l'amore. Oltre i pensieri sulla notte scende la speranza. Si… -

Roberto Speranza, Ministro della Salute, anticipa tutti e di fatto annuncia che questa sera Juventus-Napoli non si giocherà. Intervistato a Mezzora in più su Rai3, ha detto: “È già deciso che ...

