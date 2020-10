“Sei una…”. Selvaggia la chiama così, la Mussolini è esplode: “questo è grave”, volano stracci (e una mascherina) davanti alla Carlucci (Di domenica 4 ottobre 2020) Tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli i rapporti continuano ad essere molto tesi a Ballando con le stelle. La nipote del Duce non perde occasione per provocare la giornalista che fa parte della giuria, la quale a sua volta non fa nulla per nascondere l'antipatia nei confronti della rivale. “Sembri una vajassa”, ha tuonato la Lucarelli facendo andare su tutte le furie la Mussolini che ha commentato con “questo è grave”, ricevendo un “allora vai a ballare nei salotti viennesi” come risposta. Ad un certo punto Alessandra ha addirittura tirato fuori una mascherina con sopra impresso un divieto di sosta: una protesta nei confronti della Lucarelli, che si è vista gettare sul suo banco la mascherina dopo che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Tra AlessandraLucarelli i rapporti continuano ad essere molto tesi a Bndo con le stelle. La nipote del Duce non perde occasione per provocare la giornalista che fa parte della giuria, la quale a sua volta non fa nulla per nascondere l'antipatia nei confronti della rivale. “Sembri una vajassa”, ha tuonato la Lucarelli facendo andare su tutte le furie lache ha commentato con “questo è grave”, ricevendo un “allora vai a bre nei salotti viennesi” come risposta. Ad un certo punto Alessandra ha addirittura tirato fuori unacon sopra impresso un divieto di sosta: una protesta nei confronti della Lucarelli, che si è vista gettare sul suo banco ladopo che la ...

