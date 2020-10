Maltempo: recuperati cinque corpi in mare. Paura per un nuovo peggioramento (Di domenica 4 ottobre 2020) Continuano i lavori di ripristino e ricerca dei dispersi dopo la terribile ondata di Maltempo che si è abbattuta su tutto il Nord-Ovest. Il Piemonte è in ginocchio e, insieme alla Liguria ha chiesto lo stato di calamità; una richiesta imprescindibile a detta del Presidente della Regione Cirio. La situazione difficile porta con sé anche la Paura per una nuova ondata di piogge che possano peggiorare la situazione. Sono tante le zone ancora isolate da venerdì, in Liguria sono stati invece recuperati diversi corpi. Liguria: ritrovati 5 cadaveri in mare Una scoperta drammatica quella fatta dalle capitanerie di porto della costa di Ponente in Liguria. cinque cadaveri sono stati ritrovati e recuperati nell’arco della giornata ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Continuano i lavori di ripristino e ricerca dei dispersi dopo la terribile ondata diche si è abbattuta su tutto il Nord-Ovest. Il Piemonte è in ginocchio e, insieme alla Liguria ha chiesto lo stato di calamità; una richiesta imprescindibile a detta del Presidente della Regione Cirio. La situazione difficile porta con sé anche laper una nuova ondata di piogge che possano peggiorare la situazione. Sono tante le zone ancora isolate da venerdì, in Liguria sono stati invecediversi. Liguria: ritrovati 5 cadaveri inUna scoperta drammatica quella fatta dalle capitanerie di porto della costa di Ponente in Liguria.cadaveri sono stati ritrovati enell’arco della giornata ...

