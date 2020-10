LBA, Reggio Emilia espugna Trento 81-87: non bastano ai trentini i 22 di Maye (Di domenica 4 ottobre 2020) La Reggiana di coach Antimo Martino conquista il primo successo stagionale espugnando la BLM Group Arena di Trento per 81-87, nell’anticipo del sabato della seconda giornata di LBA Serie A. Non basta ad evitare il secondo k.o. stagionale per la Dolomiti Energia Trento la prestazione da 22 punti di Luke Maye. Reggio conclude il match con 5 giocatori in doppia cifra. LBA: i 19 di Taylor guidano Reggio al primo successo La seconda giornata di LBA Serie A si apre con l’anticipo del sabato tra la Dolomiti Energia Trento e la Unahotels Reggio Emilia. Le due squadre nel primo turno sono incappate entrambe in una sconfitta e dunque sono alla ricerca della prima affermazione stagionale. Reggio cerca subito di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) La Reggiana di coach Antimo Martino conquista il primo successo stagionalendo la BLM Group Arena diper 81-87, nell’anticipo del sabato della seconda giornata di LBA Serie A. Non basta ad evitare il secondo k.o. stagionale per la Dolomiti Energiala prestazione da 22 punti di Lukeconclude il match con 5 giocatori in doppia cifra. LBA: i 19 di Taylor guidanoal primo successo La seconda giornata di LBA Serie A si apre con l’anticipo del sabato tra la Dolomiti Energiae la Unahotels. Le due squadre nel primo turno sono incappate entrambe in una sconfitta e dunque sono alla ricerca della prima affermazione stagionale.cerca subito di ...

