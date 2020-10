La Bce lavora all'euro digitale, decisione nel 2021 (Di domenica 4 ottobre 2020) La Banca centrale europea lavora all euro digitale, e prender una decisione ufficiale sul lancio a met 2021, affiancandovi nel frattempo una sperimentazione. A riprova che l ipotesi reale, e non ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 4 ottobre 2020) La Banca centralepeaall, e prender unaufficiale sul lancio a met, affiancandovi nel frattempo una sperimentazione. A riprova che l ipotesi reale, e non ...

"Investire guardando oltre la cinta daziaria"

“Prudenti nell’amministrare il patrimonio, ma osare nell’utilizzo dei suoi frutti”. Se poi capita che una parte di frutti non arrivi a causa del blocco imposto dalla Bce all’erogazione dei dividendi d ...

