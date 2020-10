Joao Mario, il Toro ci prova davvero. Dal primo no ai dialoghi che possono ripartire (Di domenica 4 ottobre 2020) Joao Mario accostato al Torino fin da stamattina. I granata stanno insistendo, vorrebbero arrivare fino in fondo. Fino all’ora di pranzo il centrocampista portoghese, di proprietà dell’Inter e reduce dal prestito con la Lokomotiv Mosca, era per il no secco. Sullo sfondo anche una possibilità di tornare in Portogallo. Ma il Torino vuole insistere. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020)accostato al Torino fin da stamattina. I granata stanno insistendo, vorrebbero arrivare fino in fondo. Fino all’ora di pranzo il centrocampista portoghese, di proprietà dell’Inter e reduce dal prestito con la Lokomotiv Mosca, era per il no secco. Sullo sfondo anche una possibilità di tornare in Portogallo. Ma il Torino vuole insistere. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Guillaumemp : Secondo @lequipe, fatta per Joao Mario dall’Inter al PSG ! - Guillaumemp : @lequipe si scusa perché si è “sbagliata” l’identità : non arriva Joao Mario al #PSG, ma Danilo Pereira. #Inter - TuttoMercatoWeb : Joao Mario al PSG? L'Equipe si scusa: 'Fatta confusione, a Parigi Danilo Pereira' - pela_patate : Se il Toro si prende Joao Mario ci fa un favore, se si prende anche quel ritardato di Handanovic mi abbono alla gds - IFanatismo : @SBlRRO93 Tipo proporre uno scambio Joao Mario e Pinamonti per Sirigu e Izzo? -