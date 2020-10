Il Napoli ha deciso: non parte per Torino. La Juve si impunta: sarà in campo. Figc verso il rinvio (Di domenica 4 ottobre 2020) È arrivata la conferma. Non c’è spazio per un possibile cambio di decisione in merito alla trasferta a Torino del Napoli atteso stasera all’Allianz per la sfida contro la Juventus. Per la Lega la partita resta in programma, ma ieri l’Asl ha messo in isolamento l’intera squadra partenopea per i contatti dei giocatori con i due positivi al Coronavirus. Prima Zielinski e poi Elmas. Fonti del club azzurro ricordano che la trasferta sarebbe la perfetta replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso nei giorni dopo la partita e che ha innescato i contagi nel Napoli. Ma intanto i bianconeri non fanno marcia indietro. La Juventus sarà regolarmente in ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020) È arrivata la conferma. Non c’è spazio per un possibile cambio di decisione in merito alla trasferta adelatteso stasera all’Allianz per la sfida contro lantus. Per la Lega la partita resta in programma, ma ieri l’Asl ha messo in isolamento l’intera squadranopea per i contatti dei giocatori con i due positivi al Coronavirus. Prima Zielinski e poi Elmas. Fonti del club azzurro ricordano che la trasferta sarebbe la perfetta replica del viaggio del Genoail San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso nei giorni dopo la partita e che ha innescato i contagi nel. Ma intanto i bianconeri non fanno marcia indietro. Lantus sarà regolarmente in ...

capuanogio : I calciatori del #Napoli sono tornati a casa e usciranno solo per andare ad allenarsi. E' quanto riferisce all'Ansa… - capuanogio : Comunque al momento (ore 00,45) non c’è un lancio #Ansa che dica che il #Napoli è partito o ha deciso di partire. P… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ???? A rischio #JuveNapoli Bloccata la partenza degli azzurri per Torino: dopo la positività di E… - cuoreazzurroNap : @ContinassaMech La regione Campania, tramite input dell asl di Napoli, ha deciso di non far partire il Napoli. Inut… - GabrieleMucill1 : @bstabile @franpiace E perché Milik parte ? E perché la Salernitana gioca ? Daiiii... la ASL ha deciso solo per il Napoli.... -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli deciso Il Napoli ha deciso: resta in isolamento. «Si rispetta la decisione della Asl». Figc, Lo Monaco: «Hanno ragione gli azzurri, partita va rinviata» Open Napoli, Bakayoko è arrivato in Italia

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...

Juventus-Napoli, Lo Monaco (Figc): “Norma Asl legittima, la partita sarà rinviata”

Il consigliere federale Pietro Lo Monaco ha spiegato cosa accadrà: “La nota emessa dal’Asl è da considerare legittima, la partita sarà rinviata” ...

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...Il consigliere federale Pietro Lo Monaco ha spiegato cosa accadrà: “La nota emessa dal’Asl è da considerare legittima, la partita sarà rinviata” ...