Diocesi di Caserta in lutto, addio al vescovo D'Alise (Di domenica 4 ottobre 2020) Il vescovo di Caserta, monsignor Giovanni D'Alise, risultato positivo al Covid-19 e ricoverato nell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio questa mattina alle 6.30. Monsignor D'Alise era ricoverato nell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dallo scorso 30 settembre. Il suo quadro clinico, fa sapere l'Aorn Caserta, "era aggravato da insufficienza renale, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva e dislipidemia. I protocolli terapeutici previsti per la malattia sono stati tutti applicati. E stato altresì trattato con il nuovo farmaco antivirale Remdesivir. Le sue condizioni cliniche erano stazionarie. Il paziente è stato monitorato costantemente. Alle ore 6 si è ...

