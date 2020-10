Covid, nel Barese chiusi decine di negozi e attività. Confesercenti: "Un nuovo lockdown sarebbe una catastrofe" (Di domenica 4 ottobre 2020) L'invito dell'associazione a rispettare le regole. Le comunicazoni sui social sia degli stessi titolari sia dei sindaci. Ma la mappa precisa non è possibile "perché le situazioni sono diversificate" Leggi su repubblica (Di domenica 4 ottobre 2020) L'invito dell'associazione a rispettare le regole. Le comunicazoni sui social sia degli stessi titolari sia dei sindaci. Ma la mappa precisa non è possibile "perché le situazioni sono diversificate"

RaiNews : L'India registra il maggior numero di casi giornalieri di Covid-19 a livello globale, ma con un tasso di recupero s… - Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - nzingaretti : Dalle mobilitazioni di docenti e studenti arrivano richieste a cui il Governo deve dare ascolto e risposte a cominc… - egopor : RT @luigivanti: L’Istat rivede le sue stime: -13% nel secondo trimestre; -18% su base annua. Queste sono le cifre di una tragedia economica… - guyfawkes2_0 : RT @tankerenemy: Nel lontano 2015 Rothschild brevetta un metodo per la diagnosi del COVID-19. Rammento che il fantomatico COVID-19 non risu… -

Il presidente degli Stati Uniti d'America, ricoverato dopo essere risultato positivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono impaziente di finire la campagna elettorale". Intanto, anche il suo port ...

Al debutto di The Walking Dead World Beyond in Italia su Amazon Prime Video, abbiamo discusso della serie con uno dei creatori, Matt Negrete, e con gli attori Julia Ormond, Alexa Mansour e Nicolas Can ...

